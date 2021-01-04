Нардепы предлагают легализовать медицинскую коноплю

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается легализовать использовать марихуаны в медицинских, научных и промышленных целях. Авторами инициативы выступили народные депутаты от фракций «Голос», «Слуга народа» и «Европейская солидарность».



Нардепы отмечают, что «неоправданно жестокое ограничение» оборота конопли в украинском законодательстве лишает ряд граждан к качественным медицинским услугам.



«В Украине этот вопрос особенно актуален для таких категорий лиц, как: дети с фармрезистентными формами эпилепсии, онкобольные, больные, нуждающиеся в паллиативной помощи, а также ветераны войны с посттравматическим стрессовым расстройством», — говорится в пояснительной записке.



В Украине тетрагидроканнабинол отнесен к особо опасным наркотическим средствам и психотропным веществам, оборот которых запрещен. Законопроектом предлагается изменить это.



Нардепы подчеркивают, что законопроект разработан на основе современных международных исследований и наработок, подчеркивающих важность медицинского применения конопли. Авторы ссылаются, в том числе, на данные Всемирной организации здравоохранения, которая пришла к выводу, что КБД «не является психоактивным веществом, принадлежит к естественным каннабиноидам, не приводит к состоянию наркотического опьянения, не вызывает зависимости, не имеет серьезных побочных эффектов и имеет значительный терапевтический потенциал».



Так, применение медицинской марихуаны актуально для использования при:





неврологических заболеваниях: рассеянный склероз, эпилепсия, болезнь Альцгеймера, болезнь Хантингтона исиндрома Туретта);

заболеваниях пищеварительного тракта;

наркотической зависимости ипроблемах психического характера;

хронической боли невропатического происхождения;

паллиативной помощи.





Законопроект предусматривает, что приобретение медицинской конопли возможно только при наличии рецепта.

Вопрос о применении каннабиса в медицинских целях был среди пяти вопросов президента Зеленского в рамках опроса 25 октября 2020 года. Согласно предварительным результатам, опубликованным партией «Слуга народа», легализацию конопли для снижения боли поддерживает 64,8% украинцев. Окончательные результаты опроса в партии называть отказались.