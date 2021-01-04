Еще 43 семьи на Луганщине получили по 300 тысяч за разрушенное пожарами жилье

В Луганской области еще 43 семьи получили компенсации за разрушенное жилье в результате пожаров летом и осенью 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



Военно-гражданская администрация Северодонецка выплатила по 300 тысяч гривен каждой семье.



Отмечается, что после июльских пожаров в Новоайдарском районе выплачено более 20 млн гривен денежной помощи, а после пожаров в сентябре-октябре — более 125 млн гривен.

28 декабря Кабинет министров упростил процедуру выплаты компенсаций за разрушенное в результате пожаров в Луганской области жилье.



Масштабные пожары на территории Луганской области возникли 30 сентября. В зону поражения попало 32 населенных пункта. По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектаров.



За все время тушения пожаров на Луганщине найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.



По данным полиции на 6 октября, признаны потерпевшими 465 человек, повреждены 583 дома, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, погибли 630 голов домашних животных и 102 домашних птицы. На данный момент помощь получили только около 50% граждан.



Масштабные пожары бушевали и на неподконтрольной Украине части Луганской области. По предварительным данным группировки «ЛНР», были уничтожены 217 домов, погибли два человека.