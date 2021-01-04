Жителя Донетчины заочно осудят за службу в рядах боевиков «ДНР»

В Донецкой области заочно будет осужден 37-летний житель Снежного за участие в террористической организации. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры. Досудебное расследование установило, что с августа 2014 года по январь 2015 года мужчина входил в состав так называемой «военной полиции министерства обороны ДНР».



«Находясь в звании рядового, имея удостоверение и личное оружие, обвиняемый работал охранником на контрольно-пропускном пункте у Харцызского трубного завода, который находится на временно неподконтрольной украинской власти территории», – рассказали в прокуратуре.



Кроме этого, он охранял пленных военнослужащих ВСУ, которых боевики удерживали в элеваторном помещении поселка Кутейниково Амвросиевского района.



Поскольку правонарушитель скрывается от следствия, его будут судить заочно. Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Максимальная мера наказания – до 15 лет за решеткой.