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Жителя Донетчины заочно осудят за службу в рядах боевиков «ДНР»

04 января 2021, 21:52

Жителя Донетчины заочно осудят за службу в рядах боевиков «ДНР»

В Донецкой области заочно будет осужден 37-летний житель Снежного за участие в террористической организации. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры. Досудебное расследование установило, что с августа 2014 года по январь 2015 года мужчина входил в состав так называемой «военной полиции министерства обороны ДНР».

«Находясь в звании рядового, имея удостоверение и личное оружие, обвиняемый работал охранником на контрольно-пропускном пункте у Харцызского трубного завода, который находится на временно неподконтрольной украинской власти территории», – рассказали в прокуратуре.

Кроме этого, он охранял пленных военнослужащих ВСУ, которых боевики удерживали в элеваторном помещении поселка Кутейниково Амвросиевского района.

Поскольку правонарушитель скрывается от следствия, его будут судить заочно. Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Максимальная мера наказания – до 15 лет за решеткой.

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