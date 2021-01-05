Штаб рассказал о пяти обстрелах со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что неподалеку Водяного и Лебединского боевики вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Гнутово, дважды зафиксировано открытие огня не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.



Возле Луганского незаконные вооруженные формирования осуществили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, добавили в штабе.



Отмечается, что обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.



С начала текущих суток, 5 января, нарушений режима прекращения огня украинской стороной не зафиксировано.



С 27 июля до вечера 3 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 5 314 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе речь про 2 175 взрывов, 665 неопределенных пролетевших боеприпасов, 61 вспышка дульного пламени и 51 осветительная ракета, а также не менее 2 362 очереди и выстрела.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.