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В Украине выявили 5 334 заболевших коронавирусом за сутки

05 января 2021, 08:17

В Украине выявили 5 334 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 5 334 случая заболевания коронавирусом. При этом 13 850 человек выздоровели, а 202 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 083 585 заболевших коронавирусом. Из них 747 408 человек выздоровели, а 19 129 скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Днем ранее сообщалось о 4 158 заболевших COVID-19 за сутки.

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