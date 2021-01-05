В Украине выявили 5 334 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 5 334 случая заболевания коронавирусом. При этом 13 850 человек выздоровели, а 202 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 083 585 заболевших коронавирусом. Из них 747 408 человек выздоровели, а 19 129 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.



Днем ранее сообщалось о 4 158 заболевших COVID-19 за сутки.