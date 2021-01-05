Коронавирус в Донецкой области: еще 271 заболевший

За минувшие сутки, 4 января, в Донецкой области выявили 271 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
География новых случаев:
— 172 в Мариупольской ОТГ;
— 33 в Краматорской ОТГ;
— 27 в Волновахской ОТГ;
— по 7 в Мирноградской и Ольгинской ОТГ;
— 6 в Сартанской ОТГ;
— по 4 в Мангушской и Лиманской ОТГ;
— 3 в Покровской ОТГ;
— по 2 в Бахмутской, Никольской и Селидовской ОТГ;
— по 1 в Дружковской и Торецкой ОТГ.
За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 37 829 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 28 483 человека, а 708 умерли.