Коронавирус в Донецкой области: еще 271 заболевший

За минувшие сутки, 4 января, в Донецкой области выявили 271 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География новых случаев:



— 172 в Мариупольской ОТГ;

— 33 в Краматорской ОТГ;

— 27 в Волновахской ОТГ;

— по 7 в Мирноградской и Ольгинской ОТГ;

— 6 в Сартанской ОТГ;

— по 4 в Мангушской и Лиманской ОТГ;

— 3 в Покровской ОТГ;

— по 2 в Бахмутской, Никольской и Селидовской ОТГ;

— по 1 в Дружковской и Торецкой ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 37 829 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 28 483 человека, а 708 умерли.