В ВСУ выявили еще 62 заболевших коронавирусом

В Вооруженных силах Украины за прощедшие сутки выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Всего в рядах ВСУ коронавирусом сейчас болеют 1 406 человек. За время пандемии выздоровели – 12 842 человека, а умерли 38.



Из 62 новых случаев заболевания ковидом в больницы были госпитализированы 8 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 54 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



На изоляции находится 92 человека.



Всего в рядах ВСУ сейчас болеет 1 406 человек. За время пандемии выздоровели — 12 842 человека, летальных случаев — 38.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 334 случая заболевания коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 1 083 585 заболевших ковидом. Из них 747 408 человек выздоровели, а 19 129 скончались.