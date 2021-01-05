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Убийство Шеремета: Следователи готовы встретиться с источником аудио о возможных заказчиках

05 января 2021, 14:27

Убийство Шеремета: Следователи готовы встретиться с источником аудио о возможных заказчиках

Нацполиция намерена провести следственные действия с распорядителем аудиозаписи, на которой якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают убийства журналиста Павла Шеремета и других политических оппонентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поскольку распорядитель звукозаписи сейчас находится на территории одной из стран Евросоюза, для проведения следственных действий нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи, отметили в Нацполиции.

Там рассказали, что уже сформирована совместная группа из сотрудников Нацполиции и Офиса генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи.

Также следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину лицу, которое является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях. Мужчине пообещали предоставить процессуальный статус свидетеля и охрану.

4 января СМИ опубликовали записи разговоров, как утверждается, главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева из которых следует, что еще в 2012 году спецслужбы обсуждали убийство Павла Шеремета. 

В Нацполиции заявили о наличии свидетельств возможной причастности спецслужб Беларуси к убийству Шеремета в Киеве четыре года назад.

Эти аудиозаписи распространил экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар. Аудио ему передал источник в КГБ Беларуси. Макар находится в ЕС и готов сотрудничать с украинским следствием.

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