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Коронавирус на Луганщине: еще 33 заболевших и 11 умерших

05 января 2021, 16:39

Коронавирус на Луганщине: еще 33 заболевших и 11 умерших

В Луганской области за сутки выявлено 33 случая заболевания коронавирусом. Об том сообщает областная госадминистрация.

География новых случаев: город Лисичанск — 11, Рубежное — четыре, Северодонецк — 14, Беловодский район — один, Новоайдарский — один, Новопсковский — один, Старобельский — один.

Также зарегистрировано 11 новых смертей, вызванных коронавирусом. Уточняется, что скончались: пять мужчин 51-го, 57-ми, 64-х, 78-ми, 81-го годов и три женщины 71-го, 75-ти, 81-го годов из Северодонецка; 78-летний мужчина с Рубежного, 69-летний мужчина из Станично-Луганского района; 56-летний мужчина из Старобельского района.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 11 053 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 8 000 человек, а умер 321. Продолжат лечение 2 732 пациента.

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