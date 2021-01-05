В Иране объявили о завершении дела по сбитому самолету МАУ

Представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил о завершении дела о крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года. Об этом сообщает IRNA.



Эсмаили отметил, что дело будет урегулировано к концу текущего иранского календарного месяца (заканчивающегося 19 января).



По его словам, были проведены соответствующие исследования и созданы рабочие группы. Он добавил, что, поскольку Ирану необходимо было расшифровать черный ящик, он был проанализирован за пределами Ирана и в присутствии представителя Ирана.

Самолет Boeing 737-800 МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из иранской столицы. В результате крушения самолета погибли все 176 человек, среди которых 11 — украинцев. Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны утверждают, что это произошло непреднамеренно.



31 декабря Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы. У Киева есть два месяца для внесения комментариев и замечаний.