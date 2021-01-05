Кабмин разрешил во время локдауна продавать бытовую химию и газеты в магазинах

Кабинет министров разрешил во время жесткого карантина 8-24 января продавать бытовую химию и прессу в магазинах. Ранее продажа этих товаров находилась под запретом. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала «Украина 24».
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 5 января.
Мокан отметил, что никаких решений по поводу изменения дат локдауна Кабмин не принимал.
Таким образом, во время январского локдауна в магазинах можно будет приобрести продукты питания (там, где под них отведено не менее 60% площади), лекарства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений, а также бытовую химию и печатную прессу.
Торговать другими группами товаров можно будет только с осуществлением адресной доставки заказов.
Жесткий карантин в Украине продлится с 8 по 24 января включительно. В правительстве объяснили его введение необходимостью предотвратить распространение коронавируса после новогодних праздников.
Во время локдауна будет запрещена:
Кроме того, Кабинет министров продлил действие общегосударственного карантина с ограничениями «оранжевой» зоны до 28 февраля.