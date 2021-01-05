Кабмин разрешил во время локдауна продавать бытовую химию и газеты в магазинах

Кабинет министров разрешил во время жесткого карантина 8-24 января продавать бытовую химию и прессу в магазинах. Ранее продажа этих товаров находилась под запретом. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала «Украина 24».



Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 5 января.



Мокан отметил, что никаких решений по поводу изменения дат локдауна Кабмин не принимал.



Таким образом, во время январского локдауна в магазинах можно будет приобрести продукты питания (там, где под них отведено не менее 60% площади), лекарства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений, а также бытовую химию и печатную прессу.



Торговать другими группами товаров можно будет только с осуществлением адресной доставки заказов.

Жесткий карантин в Украине продлится с 8 по 24 января включительно. В правительстве объяснили его введение необходимостью предотвратить распространение коронавируса после новогодних праздников.



Во время локдауна будет запрещена:

работа кафе, баров, ресторанов (кроме заказов навынос и доставки);

работа магазинов непродовольственных товаров;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа развлекательных заведений, фитнес-залов, бассейнов, ТРЦ;

посещение учебных заведений, кроме детских садов;

проведение любых развлекательных, рекламных, спортивных, массовых мероприятий.

Кроме того, Кабинет министров продлил действие общегосударственного карантина с ограничениями «оранжевой» зоны до 28 февраля.