По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявили 271 случай заболевания коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 37 829 заболевших: выздоровели 28 483 человека, 708 — умерли.



В Луганской области за сутки выявлено 33 случая заболевания коронавирусом. Всего на подконтрольной властям территории выявлено 11 053 заболевших коронавирусом: выздоровели 8 000 человек, 321 — умер.



Группировка «ЛНР» заявила о двух летальных случаях за минувшие сутки. Всего там признают 2 133 случая заболевания: 1 779 человек выписаны, 182 — умерли.



Политика



Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины.



ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА предоставить выводы о возможности проведения в 2021 году местных выборов в 18 громадах региона, где не состоялись местные выборы 25 октября 2020 года.



Общество



Главе «миграционной службы МВД ДНР» заочно объявлено о подозрении в сепаратизме и нарушении норм международного гуманитарного права.



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