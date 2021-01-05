Четверо организаторов «референдума ЛНР» получили условные сроки

В Луганской области осудили четырех членов «избирательных комиссий» на сепаратистском «референдуме» в мае 2014 года. Все они будут находиться на испытательном сроке. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Следствие установило, что подсудимые способствовали организации незаконного «голосования» в поддержку группировки «ЛНР» на территории Лисичанска, а также Станично-Луганского и Троицкого районов.



В частности, они формировали списки, выдавали местным жителям «бюллетени», следили за ходом «референдума» и участвовали в подсчете «голосов».



Суды признали членов «избиркома ЛНР» в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК).



Обвиняемые признали свою вину, способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников. Учитывая это, им назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.