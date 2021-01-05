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Харьковская фармкомпания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от COVID-19

05 января 2021, 22:42

Харьковская фармкомпания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от COVID-19

Харьковская фармацевтическая компания АО «Биолек» подтвердила, что 31 декабря 2020 года подала в Министерство здравоохранения Украины заявку о регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанную в России. Об этом передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление пресс-службы АО.

«В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что 31 декабря 2020 г. в адрес МЗ Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства — вакцины Гам-КОВИД-Вак, Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи", Министерство здравоохранения РФ», — указывается в сообщении.

В то же время, 4 января в Государственном экспертном центре заявили агентству, что по состоянию на 11:00 4 января в ГЭЦ не поступали заявления на регистрацию любых вакцин против COVID-19 от компании «Биолек».

Вакцина «Спутник V» не прошла третью фазу клинических испытаний.

В свою очередь, замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что в Украине будут применяться только те вакцины, которые успешно завершили клинические испытания, «поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности».

В начале декабря российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о готовности АО «Биолек» (Харьков) производить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в Украине. Вместе с тем тогда компания «Биолек» опровергла это заявление.

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