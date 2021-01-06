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Штаб зафиксировал 4 обстрела на Донбассе

06 января 2021, 07:55

Штаб зафиксировал 4 обстрела на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что на Приазовье, неподалеку населенных пунктов Гнутово и Водяное незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки совершено несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а у Пищевика — из стрелкового оружия, добавили в штабе.

С начала текущих суток украинская сторона зафиксировала два нарушения режима тишины.

Как уточняется, вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики вели огонь в сторону позиций украинских военных из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также — крупнокалиберного пулемета. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

С 27 июля 2020 года до 4 января 2021 года Специальная мтониторинговая мисси ОБСЕ зафиксировала не менее 5 322 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 2 183 взрыва, 665 пролетевших неопределенных боеприпасов, 61 вспышку дульного пламени и 51 осветительную ракету, а также не менее 2 362 очередей и выстрелов.

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