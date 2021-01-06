В Украине за сутки выявили почти 7 тысяч заболевших ковидом. Выздоровели в два раза больше

За минувшие сутки в Украине выявили 6 911 случаев заболевания коронавирусом. При этом 14 490 человек выздоровели, а 228 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 090 496 заболевших коронавирусом. Из них 761 898 человек выздоровели, а 19 357 скончались.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.



Днем ранее сообщалось о 5 334 новых заболевших коронавирусом.