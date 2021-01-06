Коронавирус на Донетчине: еще 8 умерших и 259 заболевших

В Донецкой области за последние несколько дней зарегистрировано еще 8 умерших от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что летальные случаи зафиксировали в Бахмутской, Великоновоселковской, Кураховской, Марьинской, Дружковской, Лиманской, Торецкой и Селидовской громадах.



За вторник, 5 января, было выявлено 259 заболевших коронавирусом:



— 92 в Краматорской ОТГ;

— 67 в Мариупольской ОТГ;

— 50 в Славянской ОТГ;

— 14 в Торецкое ОТГ;

— 7 в Константиновской ОТГ;

— по 6 в Сартанские и Мангушский ОТГ;

— 5 в Николаевской ОТГ;

— 3 в Покровской ОТГ;

— по 2 в Бахмутский, Волновахский и Великоновоселковской ОТГ;

— по 1 в Дружковской, Лиманской и Селидовская ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 38 088 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 28 483 человека, а 716 умерли.



Продолжают лечение 8 889 пациентов.

За минувшие сутки в Украине выявили 6 911 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 1 090 496 заболевших ковидом. Из них 761 898 человек выздоровели, а 19 357 скончались.