Украина продолжает требовать от Боснии и Герцеговины вернуть икону, похищенную из Луганска

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает требовать от руководства Боснии и Герцеговины вернуть икону, похищенную в Луганске и подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову.



Об этом он написал в Twitter.



«Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина и далее требует возвращения иконы», — написал он.

Ранее председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что «найденную в Луганске» 300-летнюю икону Святого Николая, которую он подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову, вернут «ее владельцам», а не Украине.



14 декабря президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания, ссылаясь на слова Додика, писали, что икону нашли в Луганске.



Экс-глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич утверждал, что икону вывезли из оккупированной части Донбасса через Россию и Сербию.



В ответ 16 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Сараево.



Министерство культуры Украины отмечало, что печать на иконе указывает, что она принадлежит Украине.



25 декабря икону привезли в Сараево.