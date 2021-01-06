«ДНР»: 302 новых заболевших и 26 умерших от COVID-19

В отдельных районах Донецкой области коронавирус диагностировали еще у 302 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Последний раз там сообщали о новых выявленных случаях COVID-19 3 января. Исходя из этих данных, в ОРДО вследствие осложнений от коронавируса за последние 3 дня умерли 26 человек.



По состоянию на 6 января «ДНР» подтверждает 15 870 случаев COVID-19, из которых 9241 человек выздоровели, умерли — 1423.



Власти Украины не публикуют данные об эпидемической ситуации на неподконтрольных территориях.