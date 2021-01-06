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«ДНР»: 302 новых заболевших и 26 умерших от COVID-19

06 января 2021, 10:11

«ДНР»: 302 новых заболевших и 26 умерших от COVID-19

В отдельных районах Донецкой области коронавирус диагностировали еще у 302 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Последний раз там сообщали о новых выявленных случаях COVID-19 3 января. Исходя из этих данных, в ОРДО вследствие осложнений от коронавируса за последние 3 дня умерли 26 человек.

По состоянию на 6 января «ДНР» подтверждает 15 870 случаев COVID-19, из которых 9241 человек выздоровели, умерли — 1423.

Власти Украины не публикуют данные об эпидемической ситуации на неподконтрольных территориях.

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