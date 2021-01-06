Торецк и прилегающие поселки третьи сутки остаются без воды из-за аварии

Почти 38 тысяч жителей Торецкая и прифронтовых поселков третьи сутки остаются без водоснабжения из-за аварии на водопроводе «Торецкое-Горловка», которая произошла 4 января.



Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины.



«По состоянию на 7:00 6 января обнаружен один порыв. После предоставления гарантий безопасности бригадами КП "Компания "Вода Донбасса" будет продолжено обследование водопровода на наличие порывов и проведение ремонтных работ», — говорится в сообщении.



В службе добавили, что спасатели в течение 5 января доставили жителям города 8 кубометров питьевой воды и 5 кубометров технической воды.

4 января жители Торецка, Железного, Пивничного, Пивденного, Щербиновки остались без воды из-за аварии на водопроводе «Торецкое-Горловка».