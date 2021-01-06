«Газпром» сократил объемы транзита газа через Украину

Российский «Газпром» снизил объемы транзита газа через Украину со 180 млн кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 млн кубометров в сутки в начале января.



Об этом сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогон.



«Оператор ГТС Украины готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома"», — написал Макогон.



Предыдущий договор между компании действовал с 2009 по 2020 год. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между «Нафтогазом» и «Оператор ГТС Украины», а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом» стороны подписали 30 декабря 2019 года.



Согласно документу, в 2021-2024 годах транзит должен составить около 40 млрд кубометров. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.