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Киевская «Оболонь» подписала футболиста, который играл в чемпионате «ЛНР». Его поддержали ультрас

06 января 2021, 12:10

Киевская «Оболонь» подписала футболиста, который играл в чемпионате «ЛНР». Его поддержали ультрас

Киевская «Оболонь» подписала украинского защитника Алексея Лобова. Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с 23-летним футболистом рассчитан до конца следующего сезона.


Лобов начинал сезон в краматорском «Авангарде». В августе он перешел в житомирское «Полесье», но вынужден был покинуть клуб из-за протестов ультрас. Они были связаны с выступлениями Лобова в чемпионате группировки «ЛНР» в 2014-2016 годах.

Сам футболист объяснял, что в то время его семья не имела возможности переехать с подконтрольного «ЛНР» Алчевска. Он выразил желание «быть частью Украины» и призвал «не делить людей».

Ультрас «Оболони» опубликовали заявление по случаю трансфера Лобова. Они отметили, что негативно относятся к игровому прошлому Лобова в чемпионате «ЛНР», но не будут сопротивляться переходу игрока в киевский клуб. Также они пожелали ему «игрой доказать все сказанное».

Ультрас пояснили, что накануне пообщались с Лобовым и главным тренером «Оболонь» Павлом Яковенко, который убедил их, что этот игрок нужен команде.

«Лобов оказался нормальным парнем, а единственное, в чем его можно обвинить — это то, что родившись под Алчевском и занимаясь футболом в местной ДЮСШ, он в 17 лет не смог сразу выехать из оккупации. Оставшийся играл какое-то время в футбол, при первой возможности выехал и начал профессиональную карьеру в Краматорске», — отмечается в заявлении активных болельщиков клуба.

Также ультрас отметили, что накануне Нового года Лобов вместе с ними и другими игроками клуба посетили Главный военный клинический госпиталь в Киеве.

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Места
Алексей Лобов
Организации
Оболонь ЛНР

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