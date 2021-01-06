МВД проверит информацию о подпольной вакцинации от коронавируса в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил правоохранителям и министерству здравоохранения проверить появившуюся в СМИ информацию о тайной вакцинации украинских политиков от коронавируса препаратом неизвестного происхождения. Об этом глава правительства написал в своем Telegram-канале.



Шмыгаль подчеркнул, что является сторонником вакцинации, но напомнил, что согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, задействованные в борьбе с COVID-19.



Премьер добавил, что сам намерен вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники.



Накануне издание «Страна» сообщило, что украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены уже прививаются в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину. Издание ссылается на нескольких киевских бизнесменов, которые сообщили об этом на условии анонимности.



По данным СМИ, вакцинация проходит под грифом секретности на базе одной из частных клиник Киева. Происхождение вакцины неизвестно, однако продавцы утверждают, что это американо-немецкая вакцина компаний Pfizer и BioNTech. Подчеркивается, что стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, что в 50 раз дороже, чем в США и ЕС.

22 декабря в Минздраве утвердили национальный план вакцинации от коронавируса. Он включает приоритетные группы и этапы вакцинации. Согласно этому плану, вакцинация может начаться уже в январе-феврале 2021 года. При этом документ будет обновляться в зависимости от количества вакцин, которые получит Украина.



Ожидается, что вакцинация охватит примерно 21 миллион украинцев.



Помимо получения вакцины в рамках COVAX, руководство Украины ведет переговоры как с производителями вакцин, так и с руководством стран, где такие вакцины уже производятся или будут выпускаться. При этом возможность получения вакцины из России не рассматривается.