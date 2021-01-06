В Киеве СБУ пресекла деятельность неонацистской террористической группировки

Служба безопасности Украины пресекла деятельность неонацистской террористической группы, последователей австралийского террориста Брентона Тарранта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По данным следствия, лидером группировки является злоумышленник по прозвищу «Гитлер». Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов, в частности «манифеста» Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве.



«Манифест» также был специально переведен на украинский и русский языки, распространялся в виде печатного издания. Это неоднократно вызывало острокритическая отзывы внешнеполитических ведомств Австралии и Новой Зеландии.



Сейчас лидеру группировки соообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Ранее СБУ также установила, что активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которых был гражданин РФ. Его сотрудники спецслужбы задержали летом 2020 в Киеве.

В марте 2019 года идеолог неонацистов Брентон Таррант убил 51 и ранил 40 мусульман в мечетях города Крайчестер в Новой Зеландии. Террорист осуществлял онлайн трансляцию расстрела мирных верующих, а перед этим распространил в сети Интернет так называемый манифест «Большая замена». В нем Таррант призвал к совершению терактов в отношении представителей других рас и религий.