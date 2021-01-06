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Коронавирус на Луганщине: еще 187 заболевших и 4 умерших

06 января 2021, 15:44

Коронавирус на Луганщине: еще 187 заболевших и 4 умерших

За минувшие сутки в Луганской области выявили 187 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

География новых случаев: город Лисичанск — 53, Рубежное — 24 Северодонецк — 63, Белокуракинский район — девять, Кормянский — шесть, Марковский — три, Меловский — восемь, Новоайдарский — три, Новопсковский — 10, Попаснянский — четыре, Старобельский — четыре.

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли 84-летний мужчина, 60-летняя, 66-летняя и 86-летняя женщины из Северодонецка.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 11 240 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 8 214 человек, а 325 умерли. Продолжают лечение 2 701 пациент.

За минувшие сутки в Украине выявили 6 911 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 1 090 496 заболевших ковидом. Из них 761 898 человек выздоровели, а 19 357 скончались.

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