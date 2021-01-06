В рядах ВСУ — 83 новых случая COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прощедшие сутки выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Всего в рядах ВСУ коронавирусом сейчас болеют 1 357 человек. За время пандемии выздоровели – 12 971 человека, а умерли 38.



Из 83 новых случаев заражения коронавирусом в больницы были госпитализированы 5 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



На изоляции находится 115 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 6 911 случаев заболевания коронавирусом. При этом 14 490 человек выздоровели, а 228 умерли.