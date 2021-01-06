В ЕС одобрили вторую вакцину против COVID-19

Европейское медицинское агентство предоставило рыночную авторизацию для вакцины против COVID-19 производства компании Модерна на территории Европейского Союза. Об этом сообщается на сайте ЕМА.



«ЕМА рекомендовала предоставить обусловленную рыночную авторизацию для вакцины Moderna против COVID-19 для людей от 18 лет. Это уже вторая вакцина против COVID-19, которую ЕМА рекомендовала для авторизации», - говорится в сообщении.



Как отмечается, комитет ЕМА из медикаментов для лечения людей оценил данные относительно качества, безопасности и эффективности этой вакцины и рекомендовал Еврокомиссии осуществить рыночную авторизацию вакцины Moderna.



21 декабря Европейская комиссия одобрила вакцину от Pfizer и BioNTech.