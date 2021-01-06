Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ЕС одобрили вторую вакцину против COVID-19

06 января 2021, 17:22

В ЕС одобрили вторую вакцину против COVID-19

Европейское медицинское агентство предоставило рыночную авторизацию для вакцины против COVID-19 производства компании Модерна на территории Европейского Союза. Об этом сообщается на сайте ЕМА.

«ЕМА рекомендовала предоставить обусловленную рыночную авторизацию для вакцины Moderna против COVID-19 для людей от 18 лет. Это уже вторая вакцина против COVID-19, которую ЕМА рекомендовала для авторизации», - говорится в сообщении.

Как отмечается, комитет ЕМА из медикаментов для лечения людей оценил данные относительно качества, безопасности и эффективности этой вакцины и рекомендовал Еврокомиссии осуществить рыночную авторизацию вакцины Moderna.

21 декабря Европейская комиссия одобрила вакцину от Pfizer и BioNTech.

ТЕГИ

Прочее
Вакцина коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:53
«ЛНР»: 29 заболевших и трое умерших от коронавируса за сутки
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 января
14:49
«ЛНР» : От взрыва гранаты в Свердловском районе повреждены два авто
09:18
«ЛНР» заявила о 38 новых случаях COVID-19
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января
14:59
Глава «Народной милиции ЛНР» пострадал при взрыве в квартире
12:53
В Луганске произошел взрыв в доме, где живет командир боевиков «ЛНР»
10:11
«ДНР»: 302 новых заболевших и 26 умерших от COVID-19
09:04
«ЛНР» сообщила о 31 новом заболевшем и 5 умерших от коронавируса
08:29
В Горловке сгорел православный храм
21:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 января
09:36
«ЛНР»: число умерших от ковида возросло до 182 человек
все новости
18:30
СБУ возбудила дело за ввоз контрабандной вакцины в Украину
18:10
Боевики стреляли из запрещенного вооружения. ВСУ дали адекватный ответ
17:43
Восстановление водоснабжения Торецку сорвано: боевики открыли гранатометный огонь
15:51
Степанов: Треть госпитализированных людей с COVID-19 — в тяжелом состоянии
13:30
Еще 113 жителей Луганщины заразились COVID-19
12:49
Украина передаст лаборатории ВОЗ первые образцы для выявления «британского» штамма COVID-19
12:32
В ВСУ за сутки — 39 случаев коронавируса
11:18
Получены гарантии безопасности для ремонта водовода под Торецком
10:54
Коронавирус в Донецкой области: более 380 заболевших за сутки
10:38
«Увидим, что из себя представляет российская вакцина». Степанов — о заявке на регистрацию «Спутник V» в Украине
09:53
«ЛНР»: 29 заболевших и трое умерших от коронавируса за сутки
09:10
На Донбассе зафиксировали новые обстрелы
все новости
ВИДЕО
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
01 января, 00:03
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов? Большой репортаж ►
30 декабря, 12:35
Дайджест НД: задержания за украинский паспорт, роскошная жизнь «чиновников ДНР»
27 декабря, 21:10

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция