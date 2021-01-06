В Донецкой области ребенок пострадал из-за попытки изготовить петарду

В Соледаре 12-летний ребенок получил ранения в ходе попытки изготовить петарду. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



«Полицейские выяснили, что юноша пытался изготовить "петарду" из подручных бытовых вещей. Однако самодельное устройство взорвалось в руке. Сейчас мальчик находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.



В полиции отметили, что с начала 2021 года это уже второй факт ранения ребенка в результате взрыва неизвестного предмета. Оба пострадавших остались живы.