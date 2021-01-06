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Главу мариупольской патрульной полиции восстановили в должности

06 января 2021, 19:01

Главу мариупольской патрульной полиции восстановили в должности

Отстраненного главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина восстановили в
должности. Информацию он подтвердил в комментарии для MRPL.CITY.

По его словам, в должности он восстановлен в момента оглашения решения суда — с сегодняшнего дня, 6 января.

«Непосредственно к выполнению служебных обязанностей я приступлю после выхода из отпуска — 22 января», — уточнил глава патрульной полиции.

Летом 2020 года во время обыска в служебном кабинете Главного патрульного Донецкой области нашли гранату Ф-1 и более тысячи патронов калибром 7,62 к автоматическому оружию.

По данным следствия, оружие хранилось без предусмотренного законом разрешения. После этого патрульного отстранили от выполнения своих обязанностей. Михаилу Вершинину грозило до 7 лет лишения свободы.

Коллеги, активисты и простые жители города не согласились с такими обвинениями. Мариупольцы принимали участие в акциях в поддержку главного патрульного, в том числе и в соцсетях — под хэштегом #НашВершинин.

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Михаил Вершинин

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