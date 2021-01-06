Главу мариупольской патрульной полиции восстановили в должности

Отстраненного главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина восстановили в

должности. Информацию он подтвердил в комментарии для MRPL.CITY.



По его словам, в должности он восстановлен в момента оглашения решения суда — с сегодняшнего дня, 6 января.



«Непосредственно к выполнению служебных обязанностей я приступлю после выхода из отпуска — 22 января», — уточнил глава патрульной полиции.



Летом 2020 года во время обыска в служебном кабинете Главного патрульного Донецкой области нашли гранату Ф-1 и более тысячи патронов калибром 7,62 к автоматическому оружию.



По данным следствия, оружие хранилось без предусмотренного законом разрешения. После этого патрульного отстранили от выполнения своих обязанностей. Михаилу Вершинину грозило до 7 лет лишения свободы.



Коллеги, активисты и простые жители города не согласились с такими обвинениями. Мариупольцы принимали участие в акциях в поддержку главного патрульного, в том числе и в соцсетях — под хэштегом #НашВершинин.