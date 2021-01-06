Экс-чиновника ВСУ подозревают в убытках на три миллиона гривен при строительстве казарм 

Бывшего начальника Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления ВСУ подозревают в халатности при строительстве казарм, из-за которой государству был нанесен ущерб на три миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По данным следствия, в 2018 году во время строительства четырех казарм в Бахмуте подрядчики вносили неправдивые сведения в акты приемки выполненных работ и справок об их стоимости, завышая при этом объемы работ, которые фактически не выполняли.



В свою очередь, чиновник ВСУ не проверил фактические объемы и безосновательно подписал акты выполненных работ. В результате государство понесло убытки на 3 миллиона гривен.



Таким образом, бывший военнослужащий подозревается в небрежном отношении к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Отмечается, что 29 декабря 2020 года следователи ГБР сообщили о подозрении руководителям трех предприятий-подрядчиков в присвоении государственных средств, совершенном организованной группой в особо крупных размерах и служебном подлоге официальных документов, повлекшее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).