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«Нафтогаз» купил Юзовский нефтегазовый участок за 15 млн долларов

06 января 2021, 21:41

«Нафтогаз» купил Юзовский нефтегазовый участок за 15 млн долларов

За приобретение 100% в уставном капитале ООО «Надра Юзовская» НАК «Нафтогаз» заплатил 15 млн долларов США (около 420 млн гривен). Об этом глава правления НАК «Надра Украины» Тарас Кузьмич рассказал в интервью Nadra.info.

По его словам, сделка была заключена по оценочной стоимости предприятия.

«15 млн долларов... Но при этом сумма средств, которые "Нафтогаз" заплатит за "Надра Юзовская", — это не все его расходы, там еще много инвестиционных обязательств», — сказал Кузьмич.

«Надра Юзовская» владеет специальным разрешением на Юзовский участок до 2063 года.

16 декабря Кабмин разрешил «Нафтогазу» приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь.

Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. На месторождении можно добывать до 20 млрд куб. м газа в год.

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