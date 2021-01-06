«Нафтогаз» купил Юзовский нефтегазовый участок за 15 млн долларов

За приобретение 100% в уставном капитале ООО «Надра Юзовская» НАК «Нафтогаз» заплатил 15 млн долларов США (около 420 млн гривен). Об этом глава правления НАК «Надра Украины» Тарас Кузьмич рассказал в интервью Nadra.info.



По его словам, сделка была заключена по оценочной стоимости предприятия.



«15 млн долларов... Но при этом сумма средств, которые "Нафтогаз" заплатит за "Надра Юзовская", — это не все его расходы, там еще много инвестиционных обязательств», — сказал Кузьмич.



«Надра Юзовская» владеет специальным разрешением на Юзовский участок до 2063 года.

16 декабря Кабмин разрешил «Нафтогазу» приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь.



Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. На месторождении можно добывать до 20 млрд куб. м газа в год.