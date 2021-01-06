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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января

06 января 2021, 23:00

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 259 заболевших коронавирусом. Из-за осложнений умерли восемь пациентов. С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявили 38 088 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 28 483 человека, а 716 умерли.

Группировка «ДНР» за минувшие сутки зафиксировала 302 новых случая инфицирования. Последний раз там сообщали о новых выявленных случаях COVID-19 3 января. Исходя из этих данных, в ОРДО вследствие осложнений от коронавируса за последние 3 дня умерли 26 человек. В целом «ДНР» признала 15 870 случаев COVID-19, из которых 9241 человек выздоровели, умерли — 1423.

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 187 случаев инфицирования коронавирусом. Из-за осложнений умерли четверо пациентов. В целом, диагноз коронавирус подтвержден у 11 240 человек. Из них выздоровели 8 214 пациентов, а 325 умерли. 2 701 пациент продолжает лечение.

В отдельных районах Луганской области зафиксировано 31 новый случай инфицирования COVID-19, а также пять летальных случая. Об этом заявили в так называемом “минздраве” группировки «ЛНР». Всего с начала пандемии группировка признала 2164 случая инфекции COVID-19. Утверждается, что с полным выздоровлением выписаны 1 794 человека, 187 умерли.

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Политика

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что действующая Администрация президента США признает свою несостоятельность достичь большего прогресса в решении конфликта в Украине и выражает сожаление по этому поводу.

Общество

Начальник «народной милиции» группировки «ЛНР» Ян Лещенко госпитализирован в результате взрыва в многоэтажном доме Луганска, в котором находится его квартира, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Отмечается, что у Лещенко ожоги, «но жизни ничто не угрожает».

Боевые действия

Беспилотники миссии ОБСЕ подвергались глушению во время полетов по обе стороны линии соприкосновения на Донетчине вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Тарамчук, Новоэкономическое и Новооленевка и подконтрольных боевикам Веселого, Спартака, а также над южной окраиной Буденновского района Донецка.

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