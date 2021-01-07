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«ЛНР» заявила о 38 новых случаях COVID-19

07 января 2021, 09:18

«ЛНР» заявила о 38 новых случаях COVID-19

За прошедшие сутки, 6 января, в отдельных районах Луганской области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Географию выявленных случаев или другие подробности в группировке не называют.

С начала пандемии «ЛНР» признает 2202 случая COVID-19, из которых 1812 человек выздоровели, 187 — умерли.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За прошедшие сутки, 6 января, в Украине выявлено 8 997 заболевших коронавирусной болезнью.

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