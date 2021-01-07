Байден официально победил на выборах президента США

Обе палаты Конгресса США утвердили победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Об этом сообщает Bloomberg.



Действующий вице-президент Майк Пенс зачитал итоги голосования: Джо Байден получил 306 голосов выборщиков (при 270 необходимых для победы), Дональд Трамп — 232.



Таким образом, Конгресс окончательно объявил Байдена избранным президентом США.



В среду, 6 января, заседание Конгресса было сорвано десятком тысяч сторонников Трампа, которые сперва осадили Капитолий, а после прорвали кордон полиции и ворвались в здание. Полиция применила против протестующих перцовый газ и оружие против протестующих. Известно о четырех погибших и десятках пострадавших.



Для недопущения беспорядков в Капитолий направлены войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами.