На Донетчине — еще 572 заболевших COVID-19. Восемь человек умерли

Восемь человек умерли от осложнений вследствие COVID-19 в течение последних нескольких дней в Донецкой области. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.



По два летальных случая зарегистрировано в Бахмутской и Краматорской ОТГ, по 1 — в Мариупольской, Волновахской, Дружковской и Славянской ОТГ.



За среду, 6 января, лаборатории сообщили о еще 572 больных, среди которых 14 детей. Большинство случаев болезни выявлено в Мариуполе (141).



С начала пандемии на подконтрольной властям части Донетчины зафиксировано 38 660 случаев заболевания, из которых 28 483 человека выздоровели, 724 — умерли.