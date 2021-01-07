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В Луганской области выявили еще 331 случай COVID-19

07 января 2021, 17:14

В Луганской области выявили еще 331 случай COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области зафиксирован 331 новый случай COVID-19, что стало очередным антирекордом. От осложнений умерли еще четыре больных. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Вследствие осложнений умерли 60-летний мужчина из Лисичанска, 68-летняя женщина из Рубежного, 75-летний мужчина и 73-летняя женщина из Северодонецка.

73 новых случая выявили в Северодонецке, 41 в Лисичанске, 32 в Рубежном, 28 в Новоайдарском районе, 27 в Попаснянском, 26 в Меловском, Станично-Луганском и Старобельском районах, 23 в Новопсковском, 17 в Кормянском, девять в Троицком, по одному в Беловодском, Белокуракинском и Марковском районах.

За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 11 571 человека. Из них выздоровели — 8385, лечатся — 2857, умерли 329 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 28,1%.

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