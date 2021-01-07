В Великобритании опровергли информацию о послаблении санкций против РФ

Великобритания опровергла информацию о послаблении санкций против России за незаконную аннексию Крыма. Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине.



«Посол Великобритании Мелинда Симмонс опровергает недостоверную информацию в некоторых СМИ о якобы "послаблении" санкционного режима против России: Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными», — говорится в сообщении.



Лицензия, выданная британским министерством финансов для морских портов Крыма, сохраняет решение Совета ЕС о санкционной политике в отношении РФ, отмечено в сообщении.



Ранее СМИ сообщали, что Великобритания внесла изменение в санкционные ограничения относительно России из-за Крыма.



Отмечалось, что согласно генеральной лицензии, британские суда получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив и плату за пользование крымскими портами.