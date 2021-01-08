Еще 5676 заболевших коронавирусом выявили в Украине

За минувшие сутки в Украине выявили 5 676 заболевших коронавирусом. При этом 5 131 человек выздоровел, а 83 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время исследований в стране зафиксировано 1 105 169 заболевших коронавирусом. Из них 778 345 человек выздоровели, а 19 588 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.



Всего вчера, в выходной день по случаю Рождества, был проведено 20 192 тестирования на коронавирус. Это примерно в три раза меньше, чем в будние дни.



Днем ранее сообщалось о 8 997 заболевших ковидом.