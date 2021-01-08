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«Увидим, что из себя представляет российская вакцина». Степанов — о заявке на регистрацию «Спутник V» в Украине

08 января 2021, 10:38

«Увидим, что из себя представляет российская вакцина». Степанов — о заявке на регистрацию «Спутник V» в Украине

Харьковская компания «Биолек» 6 января подала заявку на регистрацию в Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 8 января.

При этом министр отметил, что далее компания должна подать регистрационную форму и досье, в котором должны быть указаны информация о безопасности вакцины и результаты трех фаз ее испытания.

Степанов констатировал, что по результатам изучения поданных документов можно будет «более откровенно говорить» об этой вакцине.

«Наконец-то мы хотя бы увидим не какие-то политические лозунги, а что из себя представляет российская вакцина», — подчеркнул глава Минздрава.

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