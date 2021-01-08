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Коронавирус в Донецкой области: более 380 заболевших за сутки

08 января 2021, 10:54

Коронавирус в Донецкой области: более 380 заболевших за сутки

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 383 заболевших коронавирусом за сутки. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

География новых случаев:

— 97 в Славянской громаде;
— 52 в Мариупольской громаде;
— 32 в Краматорской громаде;
— 30 в Бахмутской громаде;
— 23 в Александровской громаде;
— 22 в Светлодарской громаде;
— 21 в Торецкой громаде;
— 19 в Добропольской громаде;
— 16 в Великоновоселковской громаде;
— по 9 в Северской, Константиновской и Мангушской громадах;
— 8 в Селидовской громаде;
— по 5 в Часовоярской и Кураховской громадах;
— по 4 в Дружковской и Марьинской громадах;
— по 3 в Черкасской и Угледарской громадах;
— по 2 в Покровской, Никольской, Лиманской и Андреевской громадах;
— по 1 в Гродовской, Новогродовской, Новодонецкой и Очеретинской громадах.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 39 043 заболевших коронавирусом. Из них 28 483 человек выздоровели, а 724 умерли. Продолжают лечение 9 836 пациентов.  

За минувшие сутки в Украине выявили 5 676 заболевших коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 1 105 169 заболевших коронавирусом. Из них 778 345 человек выздоровели, а 19 588 умерли.

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