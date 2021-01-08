Украина передаст лаборатории ВОЗ первые образцы для выявления «британского» штамма COVID-19

Украина 19-21 января отправит в лабораторию, определенную Всемирной организацией здравоохранения, первые образцы для выявления «британского» штамма COVID-19.



Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.



«Образцы будут отобраны до 14 января от больных с подозрением на коронавируную инфекцию, зарегистрированных на территориях со значительным уровнем распространения инфекции, от больных с тяжелым течением болезни и/или с опытом путешествия в Великобританию», — отметил он.

Образцы передадут в лабораторию на базе клиники Шарите в Берлине.



Это будет сделано в связи с призывом ВОЗ ко всем странам начать исследования циркуляции нового «британского» штамма на своих территориях.



В среднем в 2021 году Украина будет отправлять в определенную ВОЗ лабораторию 150-200 образцов в месяц для определения «британского» мутировавшего штамма коронавируса.

Власти Великобритании сообщили о появлении нового, более заразного варианта коронаивруса в декабре. К началу января новый штамм, по данным ВОЗ, зарегистрировали в 41 стране мира. В ВОЗ отмечали, что он может активнее распространяться среди молодого населения, чем более «привычный» вариант вируса.



7 января в мире зарегистрирован очередной суточный рекорд количества случаев коронавирусной болезни — 820 851. Среди европейских стран больше всего случаев регистрируется в Великобритании, это связывают с циркуляцией мутировавшего штамма коронавируса.