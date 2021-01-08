Степанов: Треть госпитализированных людей с COVID-19 — в тяжелом состоянии

Треть госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в пятницу.



«Хотел бы сообщить, что сейчас одна треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 — это пациенты в тяжелом состоянии. Из-за этого увеличилось количество тяжелых больных, и соответственно — нагрузка на медицинскую систему, в частности, реанимационное отделение», — сказал он.



Министр отметил, что украинцы начали реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов коронавируса. В связи с этим он призвал сразу обращаться к семейному врачу в случае возникновения симптомов ковида.



По словам Степанова, коронавирусная болезнь стала чаще поражать людей до 30-40 лет, а также детей и молодежь.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 676 заболевших коронавирусом. При этом 5 131 человек выздоровел, а 83 умерли.