Восстановление водоснабжения Торецку сорвано: боевики открыли гранатометный огонь

Боевики дважды открывали провокационный огонь в направлении рабочей бригады КП «Вода Донбасса», в результате чего сорвано восстановление участка водопровода «Горловка — Торецк» в Донецкой области. Об этом сообщили в штабе ООС.



Работы планировалось начать утром 8 января вблизи прифронтового поселка Пивденное. Для этого были получены гарантии безопасности. Однако около 11:00 боевики открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов.



Спустя час работы продолжились после принятия мер по соблюдению режима «тишины». Несмотря на гарантии, в 14:00 боевики вновь открыли провокационный огонь из стрелкового оружия.



«Работы были немедленно прекращены, проведен вывод рабочей бригады и офицеров УССЦКК из зоны работ», — говорится в сообщении.



«Украинская сторона считает подобные действия ВФ ОРДО недопустимыми и противоречащими шагам по урегулированию ситуации вдоль линии разграничения сторон», — добавили в штабе.



Отмечается, что гарантии «тишины» были получены при посредничестве СММ ОБСЕ. Новая дата для восстановления участка водопровода на данный момент неизвестна.

Около 38 тысяч жителей города Торецк и соседних поселков остаются без водоснабжения уже пятые сутки из-за аварии на водоводе.



В этот период для населения производится подвоз питьевой и технической воды.