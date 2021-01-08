Украина на следующей неделе заключит договоры о COVID-вакцины с «другими производителями»

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в ближайшую неделю будут заключены договоры на поставку вакцин от коронавируса с «другими производителями», кроме Sinovac Biotech. Об этом он заявил в эфире «Громадського радио».



«В мире сложилась такая ситуация, что мощности производителей так малы с точки зрения спроса, что заключают соглашения с теми, кто готов поставить. Основным моментом с точки зрения наших переговоров — это был вопрос времени поставки вакцин, чтобы это было как можно раньше. Так как мы с Sinovac Biotech имели договоренности, то мы с ними сразу заключили договор. На ближайшей неделе мы будем заключать договоры с другими производителями, с которыми мы ведем переговоры», — сообщил Степанов.



Как сообщалось, согласно программе COVAX, Украина должна получить 8-16 миллионов доз вакцины от COVID-19.



Кроме того, 30 декабря Офис президента сообщил, что Украина получит 1,9 миллиона доз вакцины против COVID-19 от китайского производителя вакцин Sinovac Biotech.



В Украине по состоянию на 8 января лабораторно подтверждены 1105169 случаев COVID-19, из них за сутки — 5676.