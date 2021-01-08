ОБСЕ зафиксировала повреждение жилого дома в Золотом-4

Жилой дом был поврежден в результате огня из стрелкового оружия в Золотом-4 (Родина) Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.



«6 января наблюдатели видели пробоину (диаметром 4 см) в стекле восточного окна на первом этаже двухэтажного дома на ул. Затышной, 7/2, в Золотом-4 (Родине). Внутри дома они видели еще одну пробоину (диаметром 4 см) в стене напротив вышеупомянутого окна», — говорится в отчете.



По оценке миссии, эти повреждения возникли недавно в результате огня из стрелкового оружия.



Владельцы дома рассказали наблюдателям, что эти повреждения они заметили около 07:00 утра 30 декабря. По словам женщины, пребывая вечером 29 декабря со своим мужем и 12-летней внучкой, она слышала стрельбу неподалеку.