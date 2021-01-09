В Украине зафиксировали еще 4846 заболевших ковидом

За минувшие сутки в Украине выявили 4 846 случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровел 7 961 человек, а 80 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 110 015 заболевших коронавирусом. Из них 786 306 человек выздоровели, а 19 668 скончались.



Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки выявлено в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.



За вчерашнюю пятницу, которая была выходным днем, было проведено 26 494 тестирования на COVID-19. Это практически в два раза меньше, чем проводится в будние дни.

В Украине с 8 января начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней — до 24 января 2021 года включительно. Власти ожидают, что это поможет не допустить распространение коронавирусной инфекции после новогодних праздников.