Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе

За минувшие сутки боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Подавляющее большинство обстрелов осуществлены вооруженными формированиями Российской Федерации в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, на Приазовье, неподалеку Водяного противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций с различного вооружения: минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Водяное, что у Донецка, враг несколько раз вел огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение противник использовал и вблизи Талаковки» — говорится в сообщении.



Помимо этого, противник вел обстрелы неподалеку Южного в направлении рабочей бригады, которая проводила ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода «Горловка-Торецк». Во избежание жертв, рабочая бригада была немедленно выведена из района обстрела, работы прекращены.



«С начала текущих суток, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — подытожили в штабе ООС.