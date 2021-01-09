Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Коронавирус на Донетчине: 189 новых случаев

09 января 2021, 14:57

Коронавирус на Донетчине: 189 новых случаев

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 189 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

81 новый случай выявили в Мариупольской ОТГ, 62 в Краматорской, 16 в Константиновской, 13 в Славянской, пять в Авдеевской, четыре в Николаевской, три в Очеретинской, два в Покровской, по одному в Бахмутской, Никольской и Лиманской ОТГ.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 39 232 заболевших коронавирусом. Из них 28 483 человек выздоровели, а 724 умерли. Продолжают лечение 10 025 пациентов.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:28
«ДНР»: Более 170 случаев COVID-19 за сутки и 15 смертей
09:53
«ЛНР» зарегистрировала еще один летальный случай от коронавируса
09:53
«ЛНР»: 29 заболевших и трое умерших от коронавируса за сутки
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 января
14:49
«ЛНР» : От взрыва гранаты в Свердловском районе повреждены два авто
09:18
«ЛНР» заявила о 38 новых случаях COVID-19
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января
14:59
Глава «Народной милиции ЛНР» пострадал при взрыве в квартире
12:53
В Луганске произошел взрыв в доме, где живет командир боевиков «ЛНР»
10:11
«ДНР»: 302 новых заболевших и 26 умерших от COVID-19
09:04
«ЛНР» сообщила о 31 новом заболевшем и 5 умерших от коронавируса
08:29
В Горловке сгорел православный храм
все новости
16:04
Прокуратура начала расследование по факту обстрела во время ремонта водопровода «Горловка-Торецк»
14:57
Коронавирус на Донетчине: 189 новых случаев
14:03
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 11 января
12:47
На Луганщине подтверждено 149 новых случаев COVID-19
12:00
Ремонтники снова выехали для проведения работ на водопроводе под Торецком
10:28
«ДНР»: Более 170 случаев COVID-19 за сутки и 15 смертей
09:53
«ЛНР» зарегистрировала еще один летальный случай от коронавируса
09:29
Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе
08:22
В Украине зафиксировали еще 4846 заболевших ковидом
23:41
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилого дома в Золотом-4
22:48
Ляшко объяснил, почему запретили продавать посуду, носки и лампочки во время локдауна
21:34
Госпогранслужба: График работы КПВВ во время локдауна не изменится
все новости
ВИДЕО
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
01 января, 00:03
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов? Большой репортаж ►
30 декабря, 12:35
Дайджест НД: задержания за украинский паспорт, роскошная жизнь «чиновников ДНР»
27 декабря, 21:10

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция