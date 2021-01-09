Коронавирус на Донетчине: 189 новых случаев

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 189 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



81 новый случай выявили в Мариупольской ОТГ, 62 в Краматорской, 16 в Константиновской, 13 в Славянской, пять в Авдеевской, четыре в Николаевской, три в Очеретинской, два в Покровской, по одному в Бахмутской, Никольской и Лиманской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 39 232 заболевших коронавирусом. Из них 28 483 человек выздоровели, а 724 умерли. Продолжают лечение 10 025 пациентов.