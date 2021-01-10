В ОБСЕ рассказали о новых препятствиях со стороны боевиков

Боевики группировки «ЛНР» не пропустили патруль СММ ОБСЕ к пункту пропуску на украинско-российской границе. Об этом сообщается в отчете миссии.



Боевики запретили доступ наблюдателям вблизи подконтрольного им села Леоново (бывш. Червоный Жовтень).



Кроме этого, в Донецкой области на блокпосте вблизи Шевченко боевик «ДНР» не пропустил патруль СММ в направлении Набережного, сославшись на приказы от командиров. Патруль СММ покинул этот блокпост, затем вернулся спустя примерно 90 минут и смог пересечь его.

В декабре 2020 года Евросоюз призвал Россию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования на Донбассе, чтобы устранить препятствия в передвижении СММ ОБСЕ.