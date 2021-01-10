На Донетчине подтверждено 187 случаев COVID-19

За минувшие сутки, 9 января, лаборатории Донецкой области сообщили о еще 187 больных COVID-19, среди которых 5 детей. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



77 случаев COVID-19 выявлено в Мариуполе, 39 — в Краматорской ОТГ, 23 — в Торецкой ТГ, 20 — в Константиновской ТГ, 10 — в Мангушской ТГ, 5 — в Никольской ТГ, 4 — в Кальчицкой ТГ, по 2 — в Бахмутской и Дружковской ТГ, по 1 — в Сартанской, Звановской, Покровской, Лиманской и Александровской ТГ.



Вследствие осложнений умер житель Славянской ОТГ.



Таким образом, с начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории зафиксировано 39 419 случаев заболевания, из которых 28 483 человека выздоровели, 725 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 011 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, выздоровели 5 292 человек, а 99 умерли.